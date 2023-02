- Publicidade -

O filho de Ronaldinho Gaúcho será jogador do Barcelona. Segundo o próprio R10, o atacante João Mendes, de 18 anos, que deixou o Cruzeiro em 2022 e fazia testes no Barça desde janeiro, chegou a um acerto com o clube espanhol.

– Nunca estou fora do clube. O Barcelona faz parte da vida. Onde quer que eu vá, levo o Barcelona comigo. Com a chegada do meu filho ao Barça estarei mais presente – revelou o astro à TV espanhola “RAC-1”.

Com informações GE