Desde que a chamada ‘Lei da SAF’ (Sociedade Anônima do Futebol) foi aprovada, em 2021, muitas equipes se rederam ao modelo de gestão. Só na Série A, já são seis clubes garantidos na disputa com modelos de sociedade anônima (Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Cuiabá, Red Bull Bragantino e Vasco). E uma sétima SAF está a caminho: trata-se do Coritiba, que deve ser vendido nos próximos dias a uma empresa que tem Roberto Justus como sócio.

