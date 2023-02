Rio Branco: Governo e empresários alinham ações para reforçar segurança no Parque Industrial

- Publicidade -

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo (Seicetur) e do comando da Segurança Pública, alinha ações de operações integradas em parceria com empresários, para diminuir as ocorrências de roubos e furtos no Parque Industrial de Rio Branco.

Em encontro realizado a pedido dos empresários na manhã desta terça-feira, 31, no 2º Batalhão da PM, o secretário Assurbanipal Mesquita destacou que aquela região da capital é um dos segmentos mais desafiadores quando se trata de segurança e proteção.

“Diversas áreas que necessitam estar em vigilância constante estão inseridas no Parque Industrial. No local são gerados mais de mil empregos. Estamos alinhando com a Segurança Pública um canal de comunicação direta com os empresários e com a população do entorno, definindo políticas proativas de prevenção”, disse Mesquita.

Para os empresários, foram apresentadas as ações que já estão sendo feitas pelo Estado. O comandante do 2º Batalhão, tenente-coronel Felipe Russo, falou dos reforços estratégicos programados para a região, com maior presença policial e abordagens. O encontro contou com a participação do secretário adjunto de Segurança Pública, coronel Evandro Bezerra.

Com capacidade para atender 52 indústrias, o Parque Industrial foi revitalizado e a entrega dos investimentos faz parte do planejamento estratégico dos primeiros cem dias de governo. A Seicetur faz a gestão do parque, que abriga 44 estabelecimentos. O diretor de Tecnologia da Seicetur, Ricardo Damasceno, e o de Indústria e Comércio, Albert Azenha, participaram do planejamento. Marcio Agiolfi representou a Federação das Indústrias do Acre (Fieac).

Agência Acre