Rio Branco e Atlético empatam sem gols em duelo amistoso

Rio Branco e Atlético empataram por 0 a 0 na tarde desta sexta, 3, no Florestão em duelo amistoso. As duas equipes irão disputar a Copa Verde e o Campeonato Estadual na temporada de 2023.

Jogo bem disputado

A partida foi bem disputada desde o início e as duas equipes perderam boas oportunidades de gols. Contudo, os dois times ainda precisam evoluir bastante para os torneios oficiais.

Processo de evolução

Para o técnico Ulisses Torres, o Rio Branco vive um processo de evolução e o objetivo é chegar com uma equipe forte na estreia da Copa Verde contra o Princesa do Solimões, do Amazonas, no Florestão.

Realizar ajustes

Segundo o técnico Ley Silva, os ajustes seguirão sendo realizados no Atlético. O volante Joel apresentado nesta semana no Frotão não participou da partida.

