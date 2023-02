Rio Branco e Atlético disputam amistoso na sexta no Florestão

- Publicidade -

As diretorias do Rio Branco e do Atlético fecharam nesta quarta, 1, um acordo para um confronto amistoso na sexta, 3, às 15h30, no Florestão. As duas equipes irão utilizar o confronto como parte das preparações para as disputas da Copa Verde do Campeonato Estadual.

Rio Branco

O elenco do Rio Branco trabalhou em dois períodos nesta quarta, no José de Melo. O técnico Ulisses Torres realiza trabalhos táticos em busca da melhor formação para a estreia na Copa Verde. O duelo contra o Princesa do Solimões, do Amazonas, no dia 18 de fevereiro, no Florestão.

Atlético

O técnico Ley Silva trabalha para definir os titulares do Atlético para o duelo contra o São Francisco. O confronto acreano vai ser disputado no dia 18 de fevereiro e vai valer pela primeira fase da Copa Verde.

