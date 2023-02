Rio Acre pode ultrapassar cota de alerta no Carnaval e atingir 12 bairros de Rio Branco, diz Defesa Civil

- Publicidade -

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão, o nível do Rio Acre, na Capital, pode ultrapassar a cota de alerta de 13,50 metros, na segunda quinzena deste mês, mais precisamente no período do carnaval, que começa já no próximo final de semana.

Na manhã desta sexta-feira, 10, o manancial alcançou 11,48 metros.

“O Rio Acre já ultrapassou os 11 metros, em Rio Branco. Estamos com quase 12 metros. A tendência é que o manancial, a partir do dia 15, até o início do carnaval, possa ultrapassar a cota de alerta”, frisou o gestor.

Falcão salientou que falta um pouco mais de 2,15 metros para alcançar essa marca, porém, com as chuvas previstas, com mais oito ou dez dias pela frente, esse nível poderá ser alcançado, ou até ultrapassado.

“Pelo que estudamos aqui, podemos ficar entre a enchente que aconteceu em 2021 e 2022, uma média. Somando tudo, pode até dar 15,40 metros, atingindo 15 comunidades rurais e até doze bairros da nossa cidade. Já trabalhamos de forma preventiva, caso isso ocorra”, concluiu Falcão.

