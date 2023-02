Renato quer dois badalados atacantes brasileiros para formar ‘dupla’ com Suárez no Grêmio em 2023

- Publicidade -

De volta a Série A, o Grêmio sob a liderança de Renato Portaluppi, espera brigar por títulos neste ano, tendo inclusive, investido pesado na contratação de reforços. O time surpreendeu a todos ao anunciar a chegada de Suárez, que inclusive, já vem se destacando no Campeonato Gaúcho.

Não obstante, o uruguaio pode não ser o único reforço do Imortal, já que segundo o portal Grêmio TimeLine, Renato quer pelo menos mais dois reforços, um para o gol e outro para o setor ofensivo, mais precisamente para as pontas.

Renato ‘sonha’ com dois nomes para o ataque do Grêmio

Inclusive, de acordo com a fonte, para o setor de ataque, Renato tem dois grandes ‘sonhos’, sendo o primeiro deles o veterano Douglas Costa, que esteve próximo de retornar ao Imortal, mas acabou descartado após manifestações contrarias da torcida e o atacante Michael, que está no Al Hilal.

Michael possui um grande relacionamento com Renato, com quem trabalhou no Flamengo e ao contrário de Douglas, é muito benquisto pelos torcedores gremistas, que inclusive, já fazem campanha pela sua chegada.

Não obstante, o negócio depende dos sauditas, que se recusam a liberar o brasileiro enquanto não estiverem liberados pelo Transfer Ban da FIFA, que impede a contratação de um substituto para o atleta.

Somos Fanáticos Brasil