Rede Ieptec promove aula-show de gastronomia e marca encerramento de turma do Curso Técnico em Cozinha

Nem só de planejar e executar metodologias tradicionais de ensino vivem as equipes do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr. Isso se deve à dedicação e criatividade dos profissionais que atuam nos centros de Educação Profissional e Tecnológica (Cepts) da Rede do governo do Estado, entre eles a Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício, em Rio Branco.

Nessa quinta-feira, 2, o Cept trouxe o renomado chefe de cozinha goiano, Rodrigo Lira, para conduzir uma aula-show juntamente com a premiada chefe acreana e professora na escola, Rafysa Assem. A demonstração descontraída de gastronomia executada a quatro mãos, resultou na criação de um prato inédito que misturou ingredientes das regiões Norte e Centro-Oeste. “Hoje se encerra o ano letivo de mais uma turma do Curso Técnico em Cozinha, e tivemos a ideia de fazer uma aula-show com o tema cozinha de fusão. O chefe trouxe alguns ingredientes de Goiânia, e eu, regionais, e foi bem legal”, disse Rafysa.

“Trouxemos essa experiência para eles aprenderem o que pode ser feito, de estado para estado. Que os ingredientes se combinem, se completem, e gerem novos sabores, novas experiências”, ressaltou o chef goiano.

Para o educando Guilherme dos Santos, não apenas a aula foi muito proveitosa como o curso em si está sendo. “Cursos como esse não são perda de tempo e valem a pena para o nosso futuro”. Assim como Guilherme, sua colega de turma, Adriely Rocha, ressaltou que “o curso é muito importante porque faz parte dos meus planos de vida, do que eu quero ser”.

O prato, que ganhou o nome de Memórias e Raízes, é composto por peixe grelhado com musseline de mandioquinha, pasta de pequi, farofa de castanhas e salada de guariroba com tomate-cereja e manga.

Fonte: Agência do Acre