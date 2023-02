Real Madrid se sagra campeão mundial de clubes em jogo de oito gols

Os Merengues abriram o placar e, aos 20 minutos do primeiro tempo, já ganhavam por 2 x 0. O Al-Hilal diminuiu a diferença no placar antes de os times irem para o vestiário.

No segundo tempo, foi chuva de gols! O Real marcou três e o time árabe marcou dois, culminando na vitória dos espanhóis.

Ainda neste sábado, Flamengo superou o Al-Ahly na disputa de 3º lugar e ficou com o bronze.

O jogo

O Real Madrid dominou todo o primeiro tempo. Logo aos 8 minutos, Benzema perdeu uma boa oportunidade de abrir o placar. Kroos mandou a bola para Carvajal, que tocou de primeira para Benzema. O atacante, entretanto, perdeu a chance na área, quando se enrolou com a bola. Além disso, foi marcado impedimento no lance.

Em seguida, aos 12 minutos, Vinícius Júnior marcou o primeiro da partida. Com boa triangulação entre ele, Benzema e Valverde, o brasileiro levou a bola até a área, onde chutou para balançar as redes.

Aos 13, o Al-Hilal tentou responder. Vietto recebeu a bola após jogada de contra-ataque, chutando cruzado na entrada da área. A bola passou perto do gol, mas não entrou.

O Real aumentou a vantagem com 17 minutos. Modric cruzou a bola e Al-Mayouf saiu para deesa, mas deu rebote. Jang desciou e Valverde pegou a sobra para marcar o segundo do time merengue.

Aos 19, nova chance para o Real Madrid com chute de Benzema. Al-Hilal tentou responder aos 21, mas Alaba afastou o perigo.

Com 25 minutos, o time árabe diminuiu no marcador. Marega recebeu bola de Carrillo com praticamente todo o campo livre. Na área, bateu por baixo de Lunin e fez o primeiro

Marega quase empatou aos 36 minutos. Protegendo a bola de Rüdiger, ele chutou forte, mas a tentativa foi para fora depois de passar perto do gol. Pelo Real, Benzema também teve outra boa oportunidade aos 40.Com bom cruzamento de Valverde, o francês finalizou para fora.

Nos acréscimos, Modric tentou um chute de fora da área, que terminou nas mãos do goleiro adversário.

Na segunda etapa, Benzema fez mais um logo aos 8 minutos. Vini Júnior tabelou com Camavinga e cruzou para Benzema completar.

Logo aos 12, mais um para os Merengues. Valverde tabelou com Carvajal e ficou com o último passe, tocando para o gol e marcando o quarto dos espanhóis.

O Al-Hilal logo respondeu e, aos 17, marcou o segundo. Vietto recebeu passe de Abdulhamid e fez de cavadinha.

Em um período cheio de gols, Vinícius Júnior fez mais um. Aos 23, o brasileiro levou a bola pela esquerda e passou para Ceballos, que driblou o adversário e viu Vini chegar antes de chutar para o gol. Com 24, quase que o Real marca mais um.

Al-Hilal diminuiu novamente aos 33. Michael ficou com a bola e passou por Rüdiger, tocando na pequena área para Vietto. O atacante girou e finalizou para o gol. Marega quase fez o quarto dos árabes aos 35.

