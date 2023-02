Real Madrid goleia valente Al-Ahly e avança para decisão do Mundial de Clubes

- Publicidade -

O Real Madrid não teve vida fácil, mas garantiu seu lugar em mais uma decisão de Mundial de Clubes. Nesta quarta-feira, o time merengue encarou o corajoso Al-Ahly, do Egito, sofreu com um duelo equilibrado em muitos momentos, mas deslanchou no fim e goleou por 4 a 1.

Com o resultado, o Real se garante em mais uma decisão de Mundial e vai lutar pelo octacampeonato contra o Al Hilal, que surpreendeu e eliminou o Flamengo. Do outro lado, apesar da goleada sofrida, o maior campeão do Egito vai motivado para encarar o Rubro-Negro na disputa de terceiro lugar. Ambos os duelos acontecem no próximo sábado.

Vini Jr desafoga Real de um surpreendente equilíbrio

O início de partida correspondeu às expectativas do pré-jogo. Superior tecnicamente, o Real Madrid tomou a iniciativa, controlou as ações e montou um verdadeiro acampamento no campo de ataque.

Do outro lado, com uma postura mais reativa, o Al-Ahly fez o que pôde para fechar os espaços e, de forma organizada, aproveitou as bolas recuperadas para explorar a velocidade pelos lados.

Com o passar do tempo, o time egípcio, que conseguiu neutralizar o ímpeto inicial dos espanhóis, ganhou confiança e passou a aparecer com mais frequência no campo ofensivo. El Shahat foi o mais perigoso do time e incomodou a defesa merengue.

O Real, por sua vez, sem conseguir criar espaços na defesa adversária, apostou na velocidade pelos lados, quase sempre com Vinícius Júnior e Rodrygo, que construíram as principais chances dos Blancos na primeira etapa.

Na melhor delas, inclusive, Vini recebeu pela esquerda, aproveitou bobeada da defesa egípcia e, com muita categoria, colocou no cantinho do goleiro El Shenawy, abrindo o placar da segunda semifinal.

Al Ahly é valente, incomoda, mas acaba goleado no fim

Na volta do intervalo, confiante pelo desempenho nos primeiros 45 minutos, o Al-Ahly adotou uma postura agressiva e se mandou para o ataque. O problema é que os egípcios se descuidaram na defesa e rapidamente foram castigados.

Logo aos dois, após rápida transição pelo meio, Modric recebeu com muito espaço e enfiou linda bola para Rodrygo, que bateu no canto e parou em boa defesa do goleiro. Na sobra, Valverde se livrou como quis da marcação e, com o gol aberto, empurrou para as redes.

O balde de água fria poderia decretar o fim imediato das esperanças dos egípcios, mas não foi o que aconteceu. Sem entregar os pontos, o Al-Ahly seguiu se arriscando no ataque e foi premiado. Aos 18, El Shahat invadiu a área pela direita e foi derrubado por Camavinga. Pênalti. Na cobrança, Ali deslocou Lunin e descontou: 2 a 1.

O lance deu ainda mais confiança para equipe do Egito, que chegou a assustar os merengues. Com o passar do tempo, porém, já sentindo o cansaço da sequência de jogos, o Al-Ahly ofereceu espaços e acabou castigado pelo Real.

Aos 41, Modric teve a chance de matar o jogo, após pênalti sofrido por Vini Jr, mas desperdiçou a cobrança. A falha do croata, entretanto, não freou o ímpeto final dos merengues. Pouco depois, após linda troca de passes pelo meio, Rodrygo tabelou com Ceballos, entrou na área livre e tocou na saída do goleiro.

E não parou por aí. Já nos acréscimos, o novato Arribas, que entrou no lugar de Vinícius Júnior, aproveitou sobra na área e, em seu primeiro toque na bola, colocou no cantinho, dando números finais á partida: 4 a 1.

