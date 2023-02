Real Madrid chegará desfalcado e “mordido” no Mundial de Clubes

- Publicidade -

Esqueça aquela história de que o Real Madrid não vai levar a sério o Mundial de Clubes. O time espanhol, que, neste final de semana, praticamente deu adeus ao título de LaLiga (o Barça abriu oito pontos de vantagem), precisa ganhar para evitar uma crise.

Além disso, este ano já deixou escapar o título da Supercopa da Espanha. E, para piorar, o técnico Carlo Ancelotti está convivendo com uma série de lesões no seu elenco e pelo menos cinco jogadores já estão fora do torneio da Fifa: Courtois, Mendy, Lucas Vázquez e Hazard.

O time que começou a temporada 22/23 acumulando uma sequência de 16 partidas de invencibilidade hoje vive outra realidade Em 2023 são 10 partidas, em que ganhou cinco, empatou duas e perdeu três.

Meio desesperado, Ancelotti mandou um recado aos seus adversários no Mundial do Marrocos: “Estamos querendo muito ganhar esse troféu!”.

Então é isso!

Quem foi inscrito pelo Real Madrid

Por Metrópoles