Raul Gil é internado no Albert Einstein, em São Paulo

O apresentador Raul Gil, de 85 anos de idade, foi internado no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, nesta quarta-feira (01/02). Segundo informações, o comunicador deu entrada na unidade hospitalar para procedimento cirúrgico no esôfago e permanece internado sob cuidados da equipe do médico Sérgio Felizola.

Na última sexta-feira (27/01), o apresentador comemorou o aniversário e ganhou uma festa inspirada nele mesmo. “Obrigado a todas mensagens! Um grande beijo no coração de todos vocês!”, escreveu Raul na legenda da foto postada no Instagram.

A decoração contou com bonequinhos em referência ao comunicador, com direito a bolo, cupcakes e docinhos. Desde junho de 2010, ele apresenta o Programa Raul Gil, aos sábados, no SBT. Ao longo de sua carreira na TV, Raul Gil revelou vários talentos nacionais, como Sidney Magal, Gretchen, Cristian e Ralf, Só pra Contrariar, Katinguelê, Mara Maravilha, Gera Samba, Ultraje A Rigor, Titãs, e Maisa Silva, entre outros.

Na aba dos comentários, os fãs, amigos e famosos escreveram felicitações. “Parabéns muita saúde!!! Feliz vida!!! Te amo”, escreveu a apresentadora Flavia Noronha. “Deus o abençoe sempre!”, disse a cantora Tânia Mara. “Parabéns meu querido, muitas bênçãos e realizações em sua vida. Deus o abençoe sempre. Gratidão até a eternidade”, comentou o cantor Robinson Monteiro. “Lindo te amo! Parabéns, saúde”, desejou a cantora Simony.

