Ratinho é internado às pressas passa por cirurgia e preocupa

O apresentador, empresário e ex-político Carlos Alberto Massa, também conhecido como Ratinho, 66 anos, foi internado, passou por uma cirurgia hoje, 13 de fevereiro, e preocupou alguns fãs. Em sua conta oficial do Instagram ele conta um pouco mais sobre procedimento. Ratinho postou um vídeo falando o seguinte: ”Cinco horas da manhã, tô aqui no hospital Albert Einstein, vim operar o joelho. Vou ver se consigo andar direito, faz uns cinco anos que estou andando mancando.”, avalia o apresentador do SBT.

Na legenda das imagens ele diz o seguinte: ”Hoje, segunda-feira começou assim. Cirurgia no joelho para andar na linha. Chega de mancar. Aproveitando, informo a todos que a cirugia foi ótima! Já estou no quarto apenas aguardando uns dias pra voltar pra casa, mas nada demais. Tudo cuidado pós-cirúrgico de praxe. Estou ótimo!.”, revela.

Sendo assim, vários internautas e amigos não deixaram essa ocasião passar como despercebida. Prontamente trataram de comentar a situação envolvendo o colaborador da emissora de Silvio Santos. Um escreveu: ”Vai fica zerado eu fiz e foi a melhor coisa que fiz na minha vida.” Outro ressalta: ”Elegância nesse vestido , touca e sapatilhas.”O apresentador Danilo Gentili ironizou: ”Adorei o vestidinho.” ”Que Deus te abençoe , nesta cirurgia Ratinho, excelente recuperação!.” ”Achei que era a mama brusqueta!.” ”Volta a gravar novos programas quando? Boa recuperação.” ”Ratinho que Deus te abençoe!!!! Ótima cirurgia!!! Operei os dois joelhos em breve estará bom!!!!.” ”Cuidado para não fazer a operação errada em.” ”Problema no joelho é um sofrimento minha avó está passando pela uma dificuldade também no joelho que só Deus sabe não está nem conseguindo andar mais tem que fazer a cirurgia urgente a gente não consegue pelo SUS.”, foram mais comentários de outros usuários.

