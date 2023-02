Quatro brasileiros são inocentados e dois são condenados em prisão aberta por posse de arma em Cobija – Bolivia

- Publicidade -

Dr. Elías Mamani Aramayo, em substituição legal do segundo Tribunal Cautelar, determinou liberdade imediata para os 6 envolvidos no crime de posse e porte ilegal de arma de fogo, depois de ouvir o pedido do Ministério Público e a defesa dos envolvidos, que solicitou uma saída alternativa procedimento abreviado para seus defendidos.

De acordo com o caderno de investigação policial, uma guarnição policial estava realizando uma patrulha de rotina quando uma pessoa que estava nas imediações da discoteca “La Cripta” indicou que alguns sujeitos teriam feito uso de arma de fogo dentro das instalações do estabelecimento noturno.

Pessoas que estavam na área apontaram que 6 pessoas teriam embarcado em um veículo de cor branca com placa de controle do Brasil, minutos depois a polícia interceptou um veículo que passou pelo semáforo que fica localizado na Avenida 09 de Fevereiro com cruzamento da Rua 06 de agosto, no interior estavam 06 pessoas, 3 homens e 3 mulheres de nacionalidade brasileira e boliviana. O veículo de cor branca, marca Volkswagen com placa de controle OMX6B68 de origem brasileira estavam; A.P.G.M.; M.G.D.; E.G.B.P. (todos do sexo masculino), além de E.P.G.G.; T.S.F. e Y.R.C do sexo Feminino.

Após a respectiva revisão aos ocupantes do veículo foi possível encontrar uma arma tipo pistola marca Taurus, calibre 9 milímetros cor preta, com 14 projéteis no interior de uma carteira de cor lilás pertencente a Evelin P.G.G. que indicou que essa arma seria propriedade de Everson G.B.P (de nacionalidade Brasileira).

A policia boliviana divulgou o feito nas redes sociais, porém, em nota oficial foi excluído a hipótese de que o veiculo teria sido furtado.

Os cidadões Alan P.G.M., Mateus G. D. , Thaiana S. F. e Yuvinka R. C. conseguiram a suspensão condicional da pena e do perdão judicial de acordo com as normas vigentes no País, sendo liberados imediatamente por não obter relação com o casal, deixando-os livres de qualquer acusação sobre o caso.

O segundo tribunal cautelar dispôs a pena de 3 anos em regime aberto pelo crime de posse, porte e porte ilícita de arma de fogo para Everson G.B.P. e Evelin P.G. Segundo a polícia, a arma estava na bolsa de Evelin P.G, ambos foram liberados e devem responder sua sentença assinando nos períodos em que foi determinado a pena.

O veiculo Volkswagen com placa de controle OMX6B68, não tem registro de furto no lado brasileiro, tornando a nota da policia boliviana uma ação premeditada quanto a anunciação de roubo do veiculo. No entanto, a arma Taurus calibre 9 milímetros, estava registrado como roubada de um agente penitenciário em Rio Branco, Capital do estado do Acre.

Imprensas locais alegam que, nas redes sociais, circula vídeos do momento em que uma pessoa teria efetuado dois disparos de arma de fogo dentro de um estabelecimento comercial noturno, localizado no quilômetro 2, da estrada Cobija/Porvenir. Minutos depois, pelo menos 6 pessoas saíram do local usando um veículo de cor branca com placa de controle Brasileira. No entanto nossa equipe de reportagem não teve acesso a esse conteúdo.

Veja abaixo os documentos em mandato de liberdade expedido pelo Juiz:

Esta matéria contém informações de: Kikenavalaperiodista