PSG quer Neymar fora do time após barraco intenso no vestiário. Saiba o que aconteceu!

- Publicidade -

Neymar pode estar a um passo de sair do PSG. A situação do brasileiro foi agravada após uma briga na última partida, no fim de semana.

Neymar pode estar, mais uma vez, prestes a sair do PSG. Após viver um momento delicado no meio do ano passado com sua briga com Mbappé, o jogador teve outro desentendimento no clube. O barraco aconteceu no vestiário, no intervalo da partida entre o PSG e o Monaco, no sábado (11).

Na ocasião, o Monaco venceu por 3×1 o time da capital francesa. Neymar e Marquinhos discutiram feio com o diretor do clube, Luís Campos, após terem sido cobrados mais empenho durante a partida. Os brasileiros não gostaram do tom de cobrança e uma briga, com direito a gritos, se formou no vestiário.

O comportamento do camisa 10 não foi aprovado pela diretoria do clube. Vale lembrar que Neymar já viveu alguns altos e baixos no PSG. Segundo o jornal “As”, o jogador está sendo planejado para ser vendido na próxima janela de transferências. O alto salário, porém, deve ser um empecilho para o PSG.

Neymar pode ser processado na França

E essa não é o único problema vivido pelo jogador. Neymar corre o risco de ser processado pelo prefeito da cidade onde mora. Segundo informações do jornal La Parisien, a festa de aniversário do jogador durou das 15hs até a meia noite do domingo, e a barulheira acabou incomodando os vizinhos do condomínio em que Neymar vive. Inclusive, esse não seria um caso isolado, já que tais acontecimentos seriam recorrentes.

Os problemas causados pelo jogador foram tantos que chegaram até Luc Wattelle, prefeito de Bougival, cidade onde Neymar Mora. O político conversou com o jornal que soltou a notícia, chamou Neymar de desrespeitoso e disse que a situação foi “extraordinariamente chata, não se tratando apenas de uma questão sonora”.

Purepeople BR