PSG prepara investida de R$ 551 milhões para fechar com um dos atacantes mais badalados da atualidade

Financeiramente, o PSG é, sem sombra de dúvidas, um dos principais times da atualidade. A equipe liderada por Nasser Al-Khelaifi é hoje, um dos times mais ricos da Europa e consequentemente do mundo, o que pode ser visto em seu elenco recheado de estrelas.

Não obstante, mesmo com um time extremamente qualificado, o clube francês não parece estar disposto a abrir mão de gastar nesta temporada. Isso porque, de acordo com a ESPN, o clube está preparando uma investida de 100 milhões de euros (R$ 551 milhões) para fechar com Victor Osimhen, do Napoli.

O atleta é um dos nomes mais cobiçados pelo diretor esportivo Luis Campos, que inclusive, já tem o aval de Christopher Galtier para avançar nas negociações. No entanto, mesmo disposto a pagar todo esse montante, o PSG não terá vida fácil se quiser fechar com o atleta.

Isso porque, além de convencer o Napoli, a equipe também terá de superar o interesse do Manchester United, que também está disposto a pagar 100 milhões de euros pelo atacante.

Números de Osimhen na temporada

Na atual temporada, pelo Napoli, Osimhen soma 20 partidas disputadas, com 15 gols marcados e três assistências distribuídas. Os números inclusive, estão próximos de igualar o da temporada passada, quando marcou 18 gols e distribuiu duas assistências em 32 partidas.

