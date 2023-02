PSG planeja vender Neymar após briga no vestiário com diretor, diz jornal

- Publicidade -

O Paris Saint-Germain planeja vender Neymar na próxima janela de transferências, segundo o jornal As. A diretoria do clube estaria insatisfeita com o atacante brasileiro após uma discussão com o diretor esportivo Luis Campos no vestiário na derrota para o Monaco no último fim de semana.

Neymar, junto com Marquinhos, teria discutido com o diretor após ele ter cobrado empenho dos jogadores em campo. O tom da conversa não teria agradado a membros da diretoria. Além disso, o camisa 10 já estava de cabeça quente por causa de desentendimentos dentro de campo com Ekitike e Vitinha.

A diretoria do PSG, portanto, se prepara para uma saída do jogador no fim da temporada. Porém, Neymar tem contrato com a equipe até 2027, e seu alto salário é considerado um empecilho para a negociação com um novo clube.

O camisa 10 soma números impressionantes na atual temporada pelo clube. Em 27 jogos, o brasileiro marcou 17 gols e deu 16 assistências. A equipe, porém, caiu de nível em janeiro e, nesta terça-feira (14), entra em campo em má fase para encarar o Bayern de Munique pelas oitavas de final da Champions League.

Por R7