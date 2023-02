Programa Qualivida leva serviço de fisioterapia a servidores de delegacia em Rio Branco

- Publicidade -

Com o Núcleo de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança no Trabalho (Qualivida), a Polícia Civil do Acre (PCAC) proporciona aos seus servidores e familiares diversas alternativas terapêuticas para combater o estresse cotidiano da profissão. As atividades foram retomadas no segundo semestre do ano passado.

Na tarde da última quarta-feira, 8, os serviços de fisioterapia do programa, que também conta com uma unidade fixa, deslocaram-se até a Delegacia da 2ª Regional, localizada na Cidade do Povo, em Rio Branco.

A coordenadora do programa, delegada Carla Britto, explica que o Qualivida também oferece sessões de massagem e de relaxamento corporal, atendimento nutricional e psicológico, além de promover campanhas de vacinação e palestras.

“Queremos estar mais próximos dos colegas, pois muitos que trabalham em unidades mais distantes não têm tempo para usufruir dos serviços ofertados; então queremos facilitar, levando essas opções até os servidores”, afirmou.

O Qualivida é fruto de uma parceria com a Universidade Estácio Unimeta, que encaminha alunos que estão no último ano do estágio obrigatório dos cursos referentes aos serviços prestados, sendo supervisionados por um docente.

O núcleo tem por objetivo oferecer um olhar humanizado aos servidores, o que se reflete no desenvolvimento de um serviço público executado com mais zelo.

Serviço

O profissional da PCAC de Rio Branco que deseja receber um atendimento do programa Qualivida deve se deslocar até o prédio da Direção-Geral da pasta, localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h.

Agência Acre