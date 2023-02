Programa ‘Previne Brasil’: Brasiléia é segundo lugar no Estado do Acre

- Publicidade -

Dos 22 municípios Acreanos, o município de Brasiléia ficou em segundo lugar e se destacou na Atenção Primária de Saúde.

O município de Brasiléia tem um excelente motivo para comemorar os avanços nos indicadores de saúde: O Programa “Previne Brasil” colocou a saúde municipal em segundo lugar do Estado do Acre, perdendo apenas para Manoel Urbano.

O objetivo do programa é aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária e o vínculo entre a população e a equipe de saúde, com base em mecanismos que induzem à responsabilização dos gestores e dos profissionais pelas pessoas que assistem.

De acordo com o Secretário municipal de saúde, Francélio Barbosa, o segundo lugar a nível Estadual, é uma conquista obtida através de ação conjunta dos profissionais da saúde em Brasiléia. “É com muita alegria que recebemos a notícia do segundo lugar no Estado, através do Previne Brasil, onde o foco principal são as meta nos indicadores em atendimento, na atenção primária de saúde. É resultado de trabalho conjunto de todas as Unidades Básicas de Saúde, tanto zona urbana como rural. A Prefeita Fernanda Hassem nos confiou a responsabilidade de cuidar da saúde da nossa população, e estamos muito satisfeitos em saber que os resultados são satisfatórios”, disse o Secretário.

O conjunto dos sete indicadores atendem às seguintes Ações Estratégicas: Pré-natal, Saúde da Mulher, Saúde da Criança e Condições Crônicas. A escolha dessas áreas considerou a relevância clínica e epidemiológica das condições de saúde vinculadas.

O programa Previne Brasil foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019. O novo modelo de financiamento altera algumas formas de repasse das transferências para os municípios, que passam a ser distribuídas com base em três critérios: capitação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas.

