Profissionais da Comunicação do Estado participam de oficinas estratégias

- Publicidade -

Abordando conteúdos das redes sociais, texto jornalístico e fotojornalismo, a Secretaria de Comunicação do Acre (Secom) continua oferecendo oficinas estratégicas para os comunicadores do Estado. Por isso, nesta segunda-feira, 6, os profissionais participaram de um encontro na Escola Técnica de Saúde Maria Moreira, em Rio Branco.

“O intuito das oficinas é que os profissionais da comunicação estejam orientados e preparados, a fim de que haja uma ampla divulgação dos serviços do governo por meio das redes sociais e rádios. Os treinamentos fazem parte do processo de unificação da comunicação institucional e estão inclusos no projeto do Plano dos cem dias”, disse a a titular da pasta de Comunicação, Nayara Lessa.

Estagiária de Comunicação na Secretaria de Estado e Planejamento (Seplan), Mariá Thaumaturgo, disse: “Me sinto valorizada pela equipe de comunicação, pois é uma oportunidade enriquecedora participar dessas oficinas de alinhamento. Foram apresentadas soluções práticas que, com certeza, vão ter um impacto positivo na hora de executar e transmitir os trabalhos da Seplan para a população acreana”.

Com ampla experiência no fotojornalismo, Marcos Vicentti orientou os assessores institucionais. O profissional destacou: “É possível ter excelentes fotos, utilizando as técnicas de enquadramento e luz. Os recursos básicos que usamos fazem a diferença na composição fotográfica”.

Durante as oficinas, foram abordados os seguintes temas: Webjornalismo com foco no sistema e padrões da Agência de Notícias do Acre, com os jornalistas Onides Bonaccorsi e Samuel Bryan; Produção de cards no Photoshop e Canva, com o design Radson Martilho.

Galeria de Imagens:

Fotos: Cleiton Lopes/Secom

Fonte: Agência do Acre