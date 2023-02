Profissionais aprovados em seleção de vagas temporárias são convocados pela prefeitura de Rio Branco

- Publicidade -

Os candidatos do processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), da Prefeitura de Rio Branco, foram convocados através de um edital, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os profissionais, que são motoristas, agentes administrativos, agentes sociais, pedagogos e psicólogos, são contratados para serviços temporários.

Segundo o edital, os candidatos selecionados deverão se apresentar no Setor de Divisão de Gestão de Pessoas da SASDH, localizada na rua do Aviário, 972, Aviário, para assinatura dos contratos nos dias 15, 16, 17, 23 e 24, entre das 08h às 11h e das 14h às 16h.

