Professor previu terremoto na Síria e Turquia, mas foi ignorado

Após o devastador terremoto de 7,8 graus de magnitude que atingiu a cidade turca de Gaziantep, perto da fronteira entre a Turquia e a Síria, na madrugada da última segunda (6/2), o pesquisador místico holandês Frank Hoogerbeets, que trabalha no Levantamento da Geometria do Sistema Solar (Solar System Geometry Survey ou SSGEOS), viralizou na internet por ter previsto o abalo sísmico.

O SSGEOS é um instituto de pesquisa que diz monitorar a “geometria dos corpos celestes” para prever a terremotos na Terra, sem qualquer ligação com institutos científicos ou equipamentos de medição de atividades sísmicas.

Hoogerbeets é um autoproclamado previsor de terremotos e compartilhou no Twitter, na última sexta (3/2), uma mensagem de alerta de um abalo que atingiria justamente essa região do Oriente Médio. No post, ele diz que “mais cedo ou mais tarde” um terremoto de magnitude 7,5 atingiria o sul e o centro da Turquia, na fronteira com Jordânia, Síria e Líbano.

Três dias depois, o mundo fica assustado com as consequências do abalo de magnitude 7,8 que, até o momento, já matou mais de 5.000 pessoas. Um tremor secundário de magnitude 7,5 também contribuiu para a devastação. Os tremores foram sentidos até no Cairo, capital do Egito.

O tremor de alta magnitude ocorreu às 4h17, horário local, na segunda, no sudeste da Turquia, perto da fronteira com a Síria, enquanto o epicentro do terremoto foi perto da cidade de Gaziantep.

O tuíte com a previsão de Frank Hoogerbeets foi descoberto por internautas e logo se tornou viral.

“Meu coração está com todos os afetados pelo grande terremoto no centro da Turquia. Como afirmei anteriormente, mais cedo ou mais tarde isso aconteceria nessa região, assim como em 115 e 526. Esses terremotos são sempre precedidos por geometria planetária crítica, como tivemos de 4 a 5 de fevereiro”, comenta o pesquisador holandês, citado pelo tabloide britânico Daily Star.

A conta da SSGEOS no Twitter foi responsável por antecipar a possível atividade sísmica de forte intensidade entre 4 e 6 de fevereiro, “provavelmente de magnitude média ou acima de 6” e com uma pequena chance de um evento sísmico maior “por volta de 4 de fevereiro”.

A Turquia declarou sete dias de luto em todo o país após as milhares de vítimas do terremoto.

