Procuradoria-Geral do Estado lança 16ª Revista Jurídica

A Procuradoria-Geral do Acre (PGE/AC) lançou a 16ª Revista Jurídica da instituição no final do ano de 2022. Ela é fruto do incentivo à produção científica dos procuradores do Estado.

A revista possui publicação anual. Nesta edição, alusiva aos 45 anos da instituição, são 7 artigos científicos produzidos por 10 procuradores da PGE.

A publicação aborda temas de grande relevância para a administração pública, decorrentes de modificações legislativas recentes ou implantação de políticas públicas inovadoras.

“O objetivo é propagar assuntos de interesse da advocacia pública e que enriqueçam a comunidade jurídica. Essas publicações refletem o nosso trabalho e contam bastante para a nossa evolução funcional”, garante a procuradora Neyarla de Souza, membro da Comissão Editorial da Revista.

Nesta edição, a procuradora também é autora do artigo Reflexões sobre a observância dos precedentes judiciais na atividade consultiva da advocacia pública.

Todas as revistas jurídicas da PGE estão disponíveis em formato digital no link http://www.pge.ac.gov.br/revistas/.

