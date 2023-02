Procon realiza ação de combate ao superendividamento de idosos em Rio Branco

- Publicidade -

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC), por meio da Divisão de Educação para o Consumo (Decep), realizou uma atividade educativa no Centro de Convivência do Idoso no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Sobral, em Rio Branco, nesta terça-feira, 7, com o tema “Direitos de consumo do consumidor idoso”.

De acordo com a chefe de Divisão de Atendimento do Procon, Elissandra Silva, os idosos contraem empréstimos sem fazer uma análise criteriosa das condições e juros na hora da contratação, de modo que a inadimplência e o superendividamento têm crescido entre a população da terceira idade.

“Os descontos desse tipo de empréstimo vão diretamente para a folha de pagamento da aposentadoria, o que, muitas vezes, reduz substancialmente a qualidade de vida deles. Por isso, nosso intuito é informá-los, com vistas à prevenção ao superendividamento”, explica Elissandra.

Durante a a ação, foram oferecidas diversas atividades, como ginástica, orientações, palestra e dinâmicas educativas.

Também foram discutidos assuntos relacionados ao orçamento doméstico, organização das finanças pessoais, consciência financeira e uso consciente do crédito.

Agência Acre