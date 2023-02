Primeira-dama dos EUA e marido de Kamala se cumprimentam com beijo na boca em evento

- Publicidade -

O beijo ocorreu no momento da chegada de Jill Biden ao Congresso, enquanto a primeira-dama cumprimentava os presentes

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, e o marido da vice-presidente Kamala Harris, Doug Emhoff, se cumprimentaram com um beijo na boca durante um evento no Congresso americano na terça-feira (7).

O beijo ocorreu no momento da chegada de Jill Biden, enquanto a primeira-dama cumprimentava os presentes. Os dois parecem não dar importância ao beijo acidental, mas o vídeo viralizou nas redes sociais.

Eles estavam presentes no Congresso para o discurso do Estado da União de Joe Biden, que marca a primeira vez que o presidente americano fala para os parlamentares eleitos no ano passado.

CNN Brasil