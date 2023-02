Previne Brasil: Ranking nacional aponta Assis Brasil como a 7ª melhor saúde do Acre

- Publicidade -

Das vinte e duas cidades do Acre, Assis Brasil aparece como o município que detém o sétimo melhor serviço de atenção básica e primária de saúde. O ranking nacional dos indicadores de saude dos municípios por estado, o Previne Brasil, foi divulgado esta semana e a cidade da tríplice fronteira, que antes aparecia em 16• lugar, subiu para a sétima posição, a frente de cidades como Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A avaliação de desempenho do serviço de saúde ofertado nos municípios é realizado pelo Ministério da Saúde e leva em conta a população cadastrada pelas equipes de Saúde da Família, Atenção Primária e do Sistema de informação de Saúde para a Atenção Básica.

O programa determina três critérios para o repasse financeiro aos municípios: captação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas.

Ao comemorar o avanço o prefeito Jerry disse que esses índices positivos ratificam o trabalho realizado por toda equipe da saúde municipal, até então sob a responsabilidade da secretaria Junia Almeida de Araújo.

Jerry assumiu a gestão da cidade em plena pandemia, e manteve o município sempre em primeiro lugar no ranking de vacinação. Ele executou ainda programas de distribuição de prótese dentárias, saúde itinerante nas comunidades e atendimentos especializados, como ultra-sonografia, raio X e informatização das unidades com o prontuário eletrônico.

Esse ranking do Ministério da Saúde mostra que no setor, as ações da prefeitura alcançam excelente avaliação.

Assessoria