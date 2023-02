Presidente da CBF anuncia obrigatoriedade para futebol feminino

- Publicidade -

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, anunciou uma novidade envolvendo o futebol feminino durante o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil. Segundo o mandatário, os clubes das Séries B, C e D serão obrigados a manter também uma equipe de futebol feminino.

“Hoje na Série A é obrigatório ter o futebol feminino. Isso vai ser estendido nas Séries B, C e D. Todos os clubes, quer dizer, em 2027 o clube que for jogar a Série D ele tem que ter o futebol feminino”, afirmou Ednaldo Rodrigues após o sorteio.

A obrigatoriedade para os clubes da elite de manter a equipe de futebol feminino vem desde 2019. Na última temporada, o Brasileirão feminino teve três divisões. A principal, com 16 clubes, a segundona, também com 16 clubes e – pela primeira vez – um terceiro nível com 32 clubes disputados. No total, 64 clubes femininos disputaram algum nível de competição nacional. Ano passado também foi disputada, pela primeira vez, a Supercopa Feminina.

Contando o futebol masculino, entre Séries A e D, são 124 clubes – quase o dobro do total feminino. O presidente informou como pretende implementar a obrigatoriedade, se haverá algum incentivo por parte da Confederação ou outros detalhes.

