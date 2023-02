Presidente da Aleac visita TCE e diz que sua gestão será pautada pela transparência

- Publicidade -

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), fez uma visita institucional nesta segunda-feira (6) ao presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC), Ribamar Trindade, para reafirmar a parceria entre as duas intituições acreanas.

Luiz Gonzaga, que sempre teve seus mandatos pautados pela transparência, afirmou que procurou o TCE/AC para reforçar a parceria entre os órgãos e que deseja fazer uma gestão com responsabilidade econômica e fiscal.

“A Aleac está procurando fazer um trabalho com transparência e o TCE/AC é muito importante para esse processo, principalmente em termos de orientação. Precisamos que os conselheiros acompanhem nossos procedimentos na Aleac, pois só saberemos se tiver erros se eles estiverem verificando. Nosso interesse é fazer o melhor possível dentro da legalidade“, disse Gonzaga.

Ribamar Tridande parabenizou Gonzaga pela iniciativa de procurar o órgão fiscalizador para estreitar ainda mais a parceria e o interesse em evitar eventuais problemas com gastos públicos.

“É importante essa aproximação entre o Poder Legislativo e o TCE/AC, pois somos um órgão que auxilia o Legislativo na fiscalização dos gastos públicos. Diante disso foi importante o presidente Luiz Gonzaga nos visitar e reafirmar a parceria intitucional que é fundamental para os dois órgãos. Estamos juntos nessa missão de trabalhar com transparência e auxiliar na prevenção de gastos públicos“, disse.