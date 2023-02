Premiação do Concurso de Fotografia do Natal de Vida, Esperança e Dignidade será nesta sexta-feira

- Publicidade -

A Prefeitura de Rio Branco realizará, nesta sexta-feira (9), às 10h, no auditório da Associação dos Municípios do Acre (Amac), a solenidade de premiação do Concurso de Fotografia do Natal de Vida, Esperança e Dignidade. Mais de 400 fotografias foram inscritas no concurso.

No total, 14 fotografias serão premiadas, sendo 3 na categoria profissional, 10 na categoria amador e a foto mais curtida no Instagram.

Na oportunidade, o prefeito Tião Bocalom apresentará o projeto para a ornamentação natalina de 2023 na capital acreana.

“Foi tudo muito bonito e nada melhor que a comunidade ter essa premiação e registrar da melhor forma esse investimento realizado pela prefeitura. Quero garantir que em 2023 será melhor ainda. Vamos premiar por regionais as ruas e casas, e na cidade como um todo, carros, motos e bicicletas enfeitadas. Na sexta-feira estaremos apresentando o nosso projeto.”, garantiu.

Prêmios:

Categoria profissional

• 1° – R$ 3.000

• 2° – R$ 1.500

• 3° – R$ 800

Categoria amador

• 1° – R$ 1.500

• 2° – R$ 800

• 3° – R$ 500

• 4° – R$ 400

• 5° – R$ 300

• 6° – R$ 200

• 7° – R$ 100

• 8° – R$ 100

• 9° – R$ 100

• 10°– R$ 100

Foto mais curtida no Instagram / que tenha marcado a página da prefeitura

• R$ 500

Fonte: Assecom