Prefeitura intensifica combate à malária e distribui mais de 800 mosquiteiros no Baixa Verde

Devido incidência de malária na comunidade rural Baixa Verde, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretária Municipal de Saúde (Semsa), realizou nesta terça-feira (7), uma ação que inaugurou a distribuição de mosquiteiros impregnados como estratégia para o controle da malária. Um diferencial de trabalho nessa gestão é que as atividades chegam nos locais mais carentes.

A ação visa alcançar em torno de 250 famílias da comunidade rural Baixa Verde, onde a Semsa pretende distribuir 822 mosquiteiros. Além disso, foram realizados serviços de promoção e prevenção em saúde, como testes rápidos, distribuição de preservativos e vacinação antirrábica em cães e gatos.

A ação de prevenção da Prefeitura de Rio Branco agradou a comunidade.

“Tá ótimo! Temos que prevenir em quanto é tempo, não sabemos o dia nem a hora que podemos ser picados”, disse a agricultora Mairla Ferreira.

Segundo o agricultor João Araújo, “agora tá até mais tranquilo em relação a malária, antigamente pegávamos e antes de se curar pegava novamente Os mosqueteiro adiantam muito, pois sempre aparece muitos mosquitos.”

A aposentada Denise Araújo se disse feliz. “É uma alegria ter esses mosqueteiros. O ano passado eu peguei malária e quase morri.”

A secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade, disse que essa ação é uma exigência do prefeito Tião Bocalom que deseja uma saúde municipal ao alcance de todos, principalmente, quem mais precisa.

“O propósito do prefeito Tião Bocalom é levar a saúde aos quatros cantos de Rio Branco, assim nós estamos fazendo hoje. Estamos de volta no Baixa Verde. Viemos pois foi notificado que aqui estava tendo bastante foco do mosquitos da malária, então viemos trazer prevenção e promoção junto com essas 250 famílias que aqui moram.”, ressaltou a secretária.

Combate à malária

O Ministério da Saúde lançou, em maio de 2022, o Plano Nacional de Eliminação da Malária, que objetiva eliminar a doença no país até o ano de 2035. O plano foi elaborado seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), que trabalha com a meta de erradicação da Malária nas Américas.

No Brasil, a meta é reduzir o número de casos para 68 mil até 2030. Em 2022 o país registrou 123 mil casos da doença.

Em Rio Branco, entre 2017 e 2022, foram registrados 344 casos. Destes, a região do Assentamento Baixa Verde registrou 49 casos, 14% dos diagnósticos da doença.

