Prefeitura de Rio Branco e Governo do Estado firmam compromisso por melhorias no Centro Pop

Atenta às responsabilidades com a população em situação de rua, a Prefeitura de Rio Branco recebeu na quinta-feira (2), no Centro Pop, a visita de representantes da Secretaria de Estado de Assistência Social, da Mulher e dos Direitos Humanos (Seamd), para conhecer o funcionamento da unidade.

O Centro Pop é o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua, equipamento gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), responsável por acompanhar a população de rua em nossa capital.

Na ocasião, o secretário adjunto da SASDH, Francisco Bezerra, o diretor de planejamento, Ivan Rulf, e a coordenadora do Centro Pop, Kawana Lima, compartilharam com a equipe do governo os desafios diários que a unidade enfrenta para seguir cumprindo as políticas destinadas às pessoas em situação de rua.

Também foi firmado, através do secretário adjunto municipal e do secretário estadual, Francisco Bezerra e Lauro Veiga, respectivamente, o compromisso de uma colaboração mútua entre as gestões, na intenção de proporcionar melhorias na estrutura, atendimento e serviços ofertados pela unidade. As equipes voltam a se reunir na próxima semana.

De acordo com a coordenadora Kawana Lima, entre os atendimentos realizados pelo Centro Pop estão assistência social, abordagem especializada, encaminhamento às casas de apoio e unidades de saúde, atividades em grupo, doação de roupas, ambulatório, higiene pessoal e alimentação.

A unidade disponibiliza café da manhã das 07h às 08h e almoço das 11h às 12h. Diariamente são ofertadas cerca de 250 refeições.

O Centro Pop está localizado na Rua Floriano Peixoto, ao lado da Rádio Difusora.

Fonte: Assecom Prefeitura