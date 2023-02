Prefeitura de Rio Branco avança em reforma das passarelas no Parque da Maternidade

- Publicidade -

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), tem atuado diariamente em todos os bairros da capital.

Nesta quarta-feira (1º), uma equipe esteve no trecho do Parque da Maternidade que compreende o bairro Abraão Alab reformando uma das passarelas da localidade.

De acordo com o encarregado da obra, Alessio Azevedo, a situação das passarelas estava bastante precária por não ter sido usado o tipo correto de madeira para o serviço. Alessio, ainda enfatizou ser um compromisso da gestão, reformar os espaços com materiais de qualidade.

“O acesso das passarelas estava difícil para os moradores, pois a madeira estava toda estragada. Os moradores estão agradecendo pelos serviços da gestão por meio da SMCCI”, disse.

Para Evaristo Bastos, que mora no bairro Abraão Alab há mais de 30 anos, ver o empenho da gestão nas melhorias da cidade é algo no qual se alegra muito.

O morador fez questão de acompanhar de perto o serviço que está sendo executado.

“Tá saindo um serviço de qualidade, nota 10. As outras gestões estavam fazendo as passarelas com perna mancas de segunda, então hoje estou vendo que o serviço está sendo de taboão usado para fazer curral”, disse.

Fonte: Assecom