Prefeito de Rio Branco toma café da manhã com produtores do Vista Alegre

O café da manhã do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, nesse domingo (5), acompanhado do vereador João Marcos Luz, foi com os moradores do Vista Alegre, no Km 48 da Transacreana. O gestor recebeu o convite do presidente da Associação dos Servidores Municipais de Rio Branco (Assemurb), José Augusto, e afirmou que sempre que pode visita a zona rural. “venho porque gosto, sempre fiz isso e continuarei fazendo”, disse.

O prefeito teve a oportunidade de ouvir as solicitações dos mais de 80 produtores presentes e explicar sobre as melhorias que a gestão promoverá na zona rural do município a partir deste ano de 2023.

“É muito importante vir aqui na zona rural, ouvir os produtores, as necessidades que eles têm. Quero agradecer ao José Augusto pelo convite, foi muito boa a reunião, conseguimos anotar muitas demandas dos moradores e, principalmente, explicar para eles porque algumas coisas ainda não andaram como deveriam”

O prefeito lembrou que no primeiro ano da gestão o país enfrentava a pandemia da covid-19, ele reforçou ainda as dificuldades para conseguir comprar as máquinas necessárias para realizar as melhorias na zona rural, assim como, também, na zona urbana.

“Tivemos que realizar três licitações para conseguirmos comprar as máquinas, assim mesmo, das 74 necessárias só conseguimos, até agora, comprar 44. Não adianta falar em ramal se não tiver máquinas para trabalhar. Quando assumimos o mandato, a prefeitura tinha apenas uma patrol para trabalhar.”

A prefeitura já comprou nove patróis, cinco retroescavadeiras, um rolo compactador, pá carregadeira e 14 caminhões.

“Agora sim, estão começando a entregar as máquinas. Este ano será o ano da grande virada, porque teremos os equipamentos para, em primeiro lugar, criar as condições de trafegabilidade nos ramais e depois entrarmos fortemente com os serviços de mecanização, apoiando principalmente a agricultura familiar”, destacou o prefeito.

O presidente da Assemurb e anfitrião do café da manhã, José Augusto, disse que o sentimento é de gratidão pela presença do prefeito e que as expectativas são as melhores possíveis.

“Uma gratidão muito grande pelo prefeito ter vindo aqui, batido esse papo com os produtores e com alguns servidores públicos que também estiveram presentes. A expectativa é que podemos melhorar nossos ramais, que a prefeitura está comprando os equipamentos… Isso é de fundamental importância para quem vive no campo. A riqueza não está na cidade, está aqui”, afirmou.

ASCOM