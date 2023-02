Prefeito de Rio Branco prestigia cerimônia de posse da nova administração do Tribunal de Justiça do Estado do Acre

- Publicidade -

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, prestigiou nesta segunda-feira (6), a posse dos novos membros do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) para o biênio de 2023/2025.

A desembargadora Regina Ferrari tomou posse como presidente do TJ-AC, assim como os desembargadores Luís Camolez, como vice-presidente, e Samoel Evangelista como corregedor-geral da Justiça.

Para o prefeito, esse é um importante momento para a magistratura do estado, desejou sucesso e reforçou que o município seguirá com as parcerias que têm como principal objetivo beneficiar a população.

“A desembargadora Waldirene fez um belo trabalho no Tribunal com muitas parcerias de belos projetos com a prefeitura que será dado sequência pela desembargadora Regina, até porque ela é atuante com a causa infantojuvenil e a prefeitura tem muita preocupação com isso”, disse.

A desembargadora Regina Ferrari é a 31ª presidente do TJ-AC e a sétima mulher a assumir o cargo na Corte Acreana. Ela disse que sua administração será pautada em uma justiça mais humana e acolhedora e ressaltou que o TJ seguirá de mãos dadas com a Prefeitura de Rio Branco.

“A expectativa é o Tribunal estar junto da comunidade acreana a fim de que possamos prestar uma jurisdição mais efetiva, continuando o trabalho da desembargadora Waldirene Cordeiro que tanto bem fez nesse biênio em prol da justiça e daremos continuidade nesse trabalho já plantado”, explicou.

A solenidade de posse teve a presença do governador Gladson Cameli, de autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário e de parentes e amigos dos magistrados empossados.

Galeria de Imagens:

(Fotos: Renilson Rodrigues/Assecom)

Fonte: Assecom