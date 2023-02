Prefeito de Rio Branco participa de videoconferência com empresa para conhecer alternativas positivas de destinação de lixo

- Publicidade -

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participou na manhã desta sexta-feira (3), em seu gabinete, uma videoconferência com a Orizon, empresa especializada na transformação de lixo em matéria-prima que visa o desenvolvimento sustentável da sociedade e da economia.

Segundo o prefeito Tião Bocalom, o compromisso com o meio ambiente é uma primícia da gestão, por isso, desde que assumiu a prefeitura segue verificando modelos em que possam dar uma boa destinação ao lixo e até transformá-lo em fonte de energia renovável.

“Até o final do nosso mandato estaremos direcionando o lixo para a geração de emprego e renda que é o que estamos precisando aqui. O lixo não pode ser aquele jogado fora e que contamine o meio ambiente. Não queremos a contaminação, e sim, que seja transformado em dinheiro”, disse.

Para o secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira, o cuidado com o meio ambiente tem sido mostrado através dos serviços que a gestão vem tendo com a capital, ao avançar na limpeza, na eficiência da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos (Utre) e no trabalho de prevenção para não deixar o aterro de inertes queimar nesses últimos dois anos.

“Esse tipo de reunião é muito importante, pois tomamos ciência do que acontece não apenas no Brasil, como no mundo. Para assim, encontrarmos as alternativas economicamente viáveis para o nosso município, firmando nosso compromisso com o meio ambiente”, explicou.

Assessoria