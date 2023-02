Preço do diesel mantém queda no fim de janeiro, diz Ticket Log

- Publicidade -

O mais recente Índice de Preços Ticket Log (IPTL), referente ao período de 1º a 27 de janeiro, apontou nova queda no preço do diesel nos postos brasileiros. De acordo com o levantamento, a redução foi de 0,96% para o tipo comum, que fechou a R$ 6,77, e de 1,14% para o S-10, comercializado a R$ 6,87, se comparado ao mês de dezembro. “O movimento de queda no valor do diesel, que teve início em dezembro, se manteve no primeiro mês do ano. No entanto, quando comparamos com os preços registrados em janeiro de 2022, o valor médio está 17% mais elevado para o diesel comum e 18% para o S-10”, revela Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

Na análise por região, com exceção do aumento na média do diesel comum (0.21%) no Centro-Oeste, houve redução no custo dos dois tipos de diesel em todas as demais localidades. No entanto, as médias mais elevadas foram encontradas na Região Norte, de R$ 7,23 (-1,38%) para o comum e R$ 7,35 (-1,63%) para o tipo S-10. Já os postos do Sul apresentaram os preços mais baixos, com o diesel comum a R$ 6,32, após queda de 0,16%, e o S-10 a R$ 6,42, com redução de 0,09% em comparação ao mês anterior.

No comparativo por estado, assim como em dezembro, o diesel comum mais caro foi encontrado em Roraima, a R$ 7,74, mesmo após redução de 3,31%. Já nos postos do Rio Grande do Sul está o combustível mais barato, a R$ 6,21, depois da queda de 1,55% durante o mês de janeiro. O maior aumento (3,17%) para o tipo comum aconteceu no Distrito Federal, onde passou de R$ 6,76 para R$ 6,97. Já no Maranhão, o combustível registrou a maior redução, de 3,78%, passando de R$ 6,93 para R$ 6,67.

No levantamento sobre os maiores e menores preços médios para o tipo S-10, Amapá e Rio Grande do Sul se destacaram novamente. No estado do Norte, que possui o valor mais elevado, o combustível foi encontrado a R$ 7,92, após redução de 2,71%, enquanto no Rio Grande do Sul, em decorrência de uma queda de 1,45%, o valor do diesel S-10 fechou a R$ 6,32, a menor média do País.

O maior aumento para o tipo do combustível, de 3,69%, aconteceu na Bahia, elevando o valor de R$ 6,61 para R$ 6,86. Já a maior redução, de 3,70%, foi registrada em Roraima, onde o combustível foi comercializado a R$ 7,89.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log.

IG