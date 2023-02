Portal americano atualiza situação amorosa de Tom Brady após término com Gisele Bündchen

- Publicidade -

Tom Brady continua solteiro desde o término com a brasileira Gisele Bündchen, de acordo com informações do portal norte-americano “Page Six”. Em entrevista ao site, uma fonte próxima ao ex-jogador negou os rumores de que estaria com uma nova namorada – a imprensa estrangeira apontava a modelo Veronika Rajek como possível affair de Brady.

– Não, ele não está namorando ninguém formalmente agora. Seus amigos querem armar para ele, mas ele só pensa nas crianças. Ele nunca pensou que ele e Gisele iriam se divorciar. Ele não queria o divórcio – falou a fonte.

Segundo a imprensa norte-americana, um dos motivos para o término de Brady e Gisele foi a insistência do atleta em continuar a carreira profissional, o que o impedia de passar mais tempo com a família. No início deste mês, porém, o quarterback anunciou a aposentadoria do esporte “de verdade”. De acordo com a mesma fonte, o motivo para a decisão foi justamente priorizar o bem-estar dos filhos, Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9.

– Brady deu tudo o que tinha em sua última temporada na NFL, mas agora está pronto para dar tudo para sua família e sua nova vida. Seus filhos foram a razão pela qual ele tomou essa decisão – disse. Tom Brady e Gisele Bündchen anunciaram a separação em outubro do ano passado, dando fim a um casamento que durou 13 anos. A decisão veio após diversos relatos de desentendimentos entre o modelo e a atleta na imprensa internacional.

Lance