Policial Militar da Força Nacional é atropelado no Acre e fica gravemente ferido

O sargento da Polícia Militar do estado de São Paulo, Jean Alves Batista, de 49 anos, que integra a Força Nacional, foi vitima de um atropelamento na noite deste domingo, 12, em Rio Branco, a capital do Acre, onde está a serviço da Força Nacional.

De acordo com informações, o acidente aconteceu próximo ao Quartel do Batalhão de Operações Especiais – BOPE onde se encontra hospedado.

Segundo informações, o estado de saúde do militar é gravíssimo e o atropelamento ocorreu quando o sargento que caminhava na companhia de outro militar no estacionamento do Lago do Amor, na rua Ipê, e um veículo Fiesta de cor preta placas MZZ 6719, que trafegava em alta velocidade na estrada Ipê no sentido centro/bairro, saiu da pista e avançou contra o policial que falava ao celular.



Com o impacto da batida a vítima foi arremessado a cerca de dois metros de altura, caindo ao solo a uma distância de três metros do impacto inicial.

Populares que testemunharam o acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU que enviou uma viatura de suporte básico que está a mais próximo ao local em seguida a equipe 01 de suporte avançado.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado crítico.

O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro a vítima, mas foi preso por policiais militares a cerca de 02km depois do local do crime e conduzido à Delegacia Central de Flagrante- DEFLA , para as providências cabíveis