Policiais Militares e Civis prendem indígenas suspeitos de integrar facção criminosa portando arma de fogo

- Publicidade -

Uma ação conjunta entre as polícias militar e civil resultou na prisão de dois indígenas pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, na última sexta-feira (03) no município de Santa Rosa do Purus, interior do Acre.

Além do crime acima mencionado, eles também são suspeitos de integrar uma facção criminosa e comercializar entorpecentes na região central do município.

De acordo com informações repassadas pela polícia, moradores realizaram uma denúncia anônima dando conta de que em uma determinada residência havia um grupo comercializando drogas e portando arma de fogo.

Ao se deslocar ao local indicado, as forças de segurança comprovaram a veracidade da informação e prenderam a dupla de indígenas, com ambos foi encontrada uma espingarda calibre 16. Os demais conseguiram se evadir mas podem ser presos posteriormente. Os indígenas foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil do município para os procedimentos cabíveis.