Policiais militares do Acre participam de 1º Congresso Amazônico de Licitações e Contratações Públicas

Do dia 8 a 10 de fevereiro, Porto Velho/RO, está sediando o 1º Congresso Amazônico de Licitação e Contratações Públicas da região Norte. Em meio aos participantes do evento, dezessete profissionais da Polícia Militar do Acre (PM/AC) de diversos setores como Subcomando, Controle Interno, Planejamento, Policlínica, Finanças e Logística estão presentes na capacitação. O envio dos profissionais faz parte do Planejamento Estratégico da instituição, visando o fortalecimento de sua governança, por meio da capacitação dos seus integrantes em logística e planejamento.

Os palestrantes possuem carreiras na Administração Pública Federal, em órgãos como Tribunal de Contas da União (TCU), procuradores estaduais e municipais, professores acadêmicos, doutrinadores e advogados. O congresso aborda a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.113/21), que entra em vigor em 1º de abril. A capacitação ainda possui a intenção de realizar a troca de experiências profissionais com pessoas de outras instituições.

À frente da Diretoria de Logística e Patrimônio, a tenente-coronel Ellen Pontes destaca a importância desse momento pela instituição: “O objetivo é capacitar os setores envolvidos no processo de licitação e contratos, que inicia-se com planejamento anual, com auxílio das unidades demandantes, composição de regulamentações, para que possamos fazer a aplicabilidade de nossas necessidades, pois os setores devem atuar na governança institucional, com base no planejamento estratégico da corporação”, destacou a comandante.

Estão presentes no evento, além dos profissionais acreanos, pessoas dos estados Amazonas e Rondônia, fortalecendo, assim, os laços entre as unidades federativas da região Norte.

Agência Acre