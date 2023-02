Polícia prende homem que fazia mulher refém 

- Publicidade -

Um homem foi preso por ameaçar uma mulher em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, na manhã deste sábado (4).

O acionamento para a Polícia Militar foi para violência doméstica na rua João Mirassol, pouco antes das 7h.

No local, a PM localizou um homem, armado com uma faca, ameaçando uma mulher. O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) da PM foi acionado para negociar com o criminoso.

A vítima foi libertada sem ferimentos e o homem preso. Não há informações, até o momento, sobre a relação entre eles nem o motivo do crime.

O caso será registrado no 5° Distrito Policial de Osasco.

R7