Polícia Penal flagra mulher tentando entrar no Presídio de Sena com mais de 01kg de entorpecentes

Uma mulher foi presa na manhã desta sexta-feira (03), ao tentar entrar no Presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, com 1,27kg de entorpecentes, sendo 85 gramas de cocaína, e 42 gramas de maconha.

A visitante foi flagrada pela Polícia Penal, durante averiguação a uma marmita que ela tentava levar para o marido que está cumprindo pena na unidade prisional. Porém no cardápio, havia um ingrediente “diferente”.

De acordo com informações repassadas com exclusividade a nossa reportagem, a droga estava armazenada juntamente com outros utensílios alimentícios para tentar ludibriar a segurança da penitenciária.

Mas graças ao trabalho desempenhado pelos Policiais Penais da localidade, o entorpecente não chegou ao seu destino final. Com o flagrante, a mulher recebeu voz de prisão e em seguida foi encaminhada a Delegacia Geral de Polícia, para os procedimentos cabíveis.