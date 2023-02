Polícia Militar veta jogos da Copa Verde no Carnaval por falta de contingente

- Publicidade -

O comando da Polícia Militar encaminhou na tarde desta sexta, 11, um ofício para a Federação de Futebol do Estado Acre (FFAC) vetando as partidas dos times acreanos na Copa Verde durante o Carnaval. Os jogos seriam realizados nos dias 17, 18 e 19, no Florestão.

“A polícia militar não tem um contingente para cobrir o carnaval e as partidas da Copa Verde na mesma data. Vamos ser obrigados a mudar a programação”, explicou o presidente da FFAC, Antônio Aquino.

CBF foi comunicada

De acordo com Antônio Aquino, a CBF foi comunicada após o recebimento do documento da Polícia Militar.

“Enviamos o ofício da Polícia Militar para a CBF. Deveremos ter uma resposta a respeito das novas datas na próxima semana. A ideia é realizar os jogos a partir do dia 23”, disse o dirigente.

Reunião na terça

Antônio Aquino programou para a próxima terça, 14, a partir das 16 horas, uma reunião com dirigentes de clubes.

“A mudança na Copa Verde vai obrigar uma mudança no início do Estadual. Vamos decidir uma nova data com dirigentes”, afirmou Aquino.

Início do Estadual de 2023 mudará de data por causa da Copa Verde.

