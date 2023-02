Polícia Militar resolve expulsar sargento do trisal acusado de homicídio e tentativa de homicídio

- Publicidade -

A Polícia Militar do Estado do Acre decidiu excluir dos quadros da corporação, o 3º Sargento da Polícia Militar Erisson de Melo Nery, que ficou conhecido por conta de um relacionamento com duas mulheres, uma delas também militar.

A portaria com exclusão do militar de número 191, de 01 de fevereiro de 2023 é assinada pelo Comandante da Polícia Militar do Estado, Coronel Luciano Dias Fonseca.

A decisão partiu do Conselho de Disciplina, formado por oficiais superiores, após analisar a ficha do militar.

Erisson de Melo Nery está preso no Quartel do Batalhão de Policiamento Ambiental pelo crime de tentativa de homicídio.

A vítima foi o estudante de medica Flávio Endres Ferreira. O crime aconteceu em novembro de 2021 em um clube no município de Epitaciolândia, onde o trisal bebia e se desentendeu por motivação de ciúmes.

Ele responde também um processo na 1ª Vara do Tribunal do Júri pelo homicídio de um adolescente.

A decisão diz ainda que o ex-militar será notificado a devolver o fardamento e carteira funcional da Polícia Militar, que será levado almoxarifado da instituição.