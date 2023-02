Polícia militar prende motociclista com arma e munição no município do Bujari

- Publicidade -

Uma guarnição da Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu no Bujari, no início da madrugada desta quarta-feira, 8, um homem de 24 anos com uma arma de fogo do tipo pistola, durante uma abordagem a suspeitos.

Os policiais abordaram o indivíduo em uma região comumente frequentada por membros de organizações criminosas, quando trafegava em uma motocicleta de modo suspeito. Os militares encontraram com o condutor, além da arma calibre .22, uma quantia de onze munições intactas.

O homem foi conduzido à delegacia local para que a autoridade de Polícia Civil investigue os fatos.

