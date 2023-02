Polícia Militar prende bando que se preparava para cometer assaltos na zona rural de Sena Madureira

- Publicidade -

A Polícia Militar, por meio do 8°BPM de Sena Madureira, realizou a prisão de três criminosos e a apreensão de quatro menores de idade, que se preparavam para cometer assaltos em propriedades situadas na área rural do município.

O bando foi surpreendido no km 04 da BR-364 entre Sena/Rio Branco, com eles a polícia encontrou uma arma de fogo de fabricação caseira calibre 22, com duas munições intactas, duas facas, um capuz, um tablete de maconha e outros objetos.

De acordo com informações repassadas pelo Tenente Jairo Pontes, o grupo seguia pela BR em bicicletas, e a ação ocorreu após uma denúncia anônima dando conta de que infratores estavam na região armados com o intuito de realizar assaltos.

O bando e o material apreendido foram encaminhados a Delegacia Geral de Polícia Civil do município para os procedimentos cabíveis. Um dos envolvidos, é suspeito de ter atingido um carro com disparo de arma de fogo na região do bairro Cristo Libertador na madrugada da última terça-feira (07).