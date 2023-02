Polícia Militar do Juruá é destaque em apreensão de drogas no Acre

- Publicidade -

O balanço das ações de 2022 do 6⁰ Batalhão de Polícia Militar (6⁰BPM) aponta que a Polícia Militar (PM) do Juruá é destaque em apreensão de drogas no Acre.

Os números foram divulgados pelo comandante do 6⁰ BPM, Edvan Rogério, na manhã desta quarta-feira, 1⁰ de fevereiro.

De acordo com o levantamento, no ano de 2022 a PM apreendeu, em toda a região, um quantitativo superior a 650 kg de entorpecentes, o que representa quase 37% de todas as apreensões feitas no estado.

“O combate efetivo da PM ao narcotráfico contribuiu para o aumento da sensação de segurança, o que realmente importa à população”, observou Edvan Rogério.

O documento aponta, ainda, a redução de 30% do quantitativo de roubos, a recuperação de 30 armas de fogo e 27 veículos, além da realização de mais de mil operações, 1.200 conduções a delegacias e da queda dos índices de tentativa de homicídio.

Além do empenho dos agentes, os números refletem os investimentos do governo em reformas de batalhões e delegacias, renovação da frota com modernos veículos, ampliação do efetivo e valorização dos policiais, entre outros benefícios. “As ações ostensivas da PM são possíveis graças às melhorias. Por isso, agradecemos ao governo pela atenção. Em 2023, seguiremos prestando serviços de excelência à sociedade”, ratificou o comandante.

Fonte: Agência do Acre