Polícia Militar do Bujari recupera veículo roubado em menos de 3 horas

Guarnição do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) recuperou na noite deste sábado, 4, um veículo Táxi que havia sido roubado. O automóvel foi localizado na Rua Monteiro Lobato, Centro do município do Bujari. Ninguém foi preso.

Os militares foram informados de um roubo a um taxista, em Rio Branco. Com ajuda da tecnologia foi possível saber que os criminosos teriam se dirigido a Cidade do Bujari. Com a intensificação das ações, uma Patrulha da PM na cidade, conseguiu encontrar o motorista e posteriormente o veículo.

Segundo o motorista, dois homens, uma mulher e duas crianças, haviam pego corrida em Rio Branco, quando nas proximidades da rotatória do Aeroporto anunciarem o roubo. Os militares realizaram buscas pela localidade, mas ninguém foi preso. O veículo foi encaminhado a Delegacia do Bujari.

