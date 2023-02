Polícia Militar do Acre apreende arma de fogo e desarticula “boca de fumo” na Cidade do Povo

- Publicidade -

Guarnições do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) prenderam na noite deste domingo, 5, um homem de 19 anos, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. O fato ocorreu no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, região do 2º distrito de Rio Branco.

Acionados via Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) para realizar uma averiguação, as equipes realizavam patrulhamento quando visualizaram um cidadão, que ao notar a presença policial tentou se evadir. Os profissionais conseguiram realizar abordagem ao homem.

Durante a busca pessoal foram encontrados uma arma de fogo; revólver calibre 38, com seis munições; 48 barras de maconha; duas trouxinhas de cocaína; objetos utilizados para embalo da substância entorpecente, além de 101,00 reais, provavelmente provenientes da venda de drogas na região.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Fonte: Assessoria da PMAC