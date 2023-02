Polícia indicia vereador do Bujari José Gilvan por violência política de gênero

- Publicidade -

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Bruno Coelho, as investigações da Polícia Civil concluíram que o vereador do PCdoB do Bujari, José Gilvan, cometeu o crime de violência política contra a vereadora Eliane Rosita (PP).

Por meio de um vídeo, enviado à imprensa, nesta terça-feira, 7, o delegado afirmou que o inquérito sobre a denúncia crime foi concluído.

“Nós ouvimos dez testemunhas, nós juntamos ao procedimento o áudio de parte da sessão, no qual nós colhemos indícios veementes no sentido de autoria e materialidade do crime de violência política contra a mulher”, afirmou Coelho.

O inquérito policial já foi finalizado e encaminhado ao Poder Judiciário. “O Ministério Público vai analisar a investigação feita e, caso tenha o mesmo entendimento que o nosso, oferecerá a denúncia”, explicou o delegado.

Se comprovado judicialmente que José Gilvan cometeu o crime de violência política contra mulher, ele poderá perder seu mandato e responder criminalmente pelo caso.

Entenda o caso

A vereadora do Bujari Eliane Rosita (PP) denunciou ter sido vítima de ofensas e ameaças por parte do vereador Gilvan Souza (PCdoB), no dia 27 de janeiro de 2023, em sessão extraordinária da Câmara Municipal.

Segundo a parlamentar, durante a discussão de um projeto que retiraria o pagamento de gratificação a servidores municipais da Educação, ao qual ela era contrária, o vereador Gilvan Souza teria iniciado as ofensas e só não teria partido para agressão física porque foi impedido por outro parlamentar.

“Essa violência é desde sempre, num corte do meu microfone, na reprovação dos meus requerimentos. Tem uma frase que ele disse, que não sai da minha cabeça. Quando eu disse que tomaria as minhas providências, ele respondeu: ‘vereadora, aqui quem manda somos nós. Você viu o que aconteceu da outra vez. Ou seja, ele tem a certeza da impunidade”, afirmou Eliane.

